Veo 3: o que é a nova inteligência artificial do Google que faz vídeos hiper-realistas

Nova IA da Google é capaz de gerar clipes em movimento com alta qualidade visual e sonora.

Nos últimos dias, uma série de vídeos chamando atenção pelo realismo começou a circular nas redes sociais. Os conteúdos foram feitos pelo Veo 3 , nova inteligência artificial (IA) da Google , capaz de gerar clipes em movimento com qualidade visual e sonora que beira o profissional — a partir de simples descrições em texto.

A tecnologia foi apresentada oficialmente no evento Google I/O 2025, onde dividiu espaço com outras inovações em IA, mas se destacou por oferecer resultados que confundem até mesmo profissionais do audiovisual.