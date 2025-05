Startup propõe soluções para aumentar o tempo de vida das frutas; assista

Reduzir o desperdício de frutas com tecnologia e ciência é o tema desta semana do Radar de Inovação, podcast que discute as principais tendências em transformação digital e inovação. O apresentador Tércio Saccol entrevista Márcio Moreno, cofundador da Quiper, uma empresa que desenvolve soluções sustentáveis para prolongar a vida útil de frutas, com foco em impacto ambiental e social.

A Quiper surgiu em 2017, com o propósito de desenvolver soluções sustentáveis e inovadoras para o setor agro e o varejo. A empresa nasceu da inquietação em torno do alto desperdício de alimentos e da escassez de alternativas naturais e eficazes para conservação pós-colheita e comercialização. Uma solução da empresa que ficou conhecida é o Morango Azul, voltada ao consumidor final, permitindo que frutas demorassem mais para amadurecer dentro do item. Atualmente, a empresa busca oferecer soluções para exportadores, sobretudo em frutas como manga e maçã.

Durante o episódio, Márcio fala sobre os desafios de empreender com base em pesquisa científica no Brasil, o papel da empresa na transição para uma cadeia alimentar mais sustentável e os próximos passos da empresa no mercado internacional.

