SpaceX prepara novo lançamento da Starship após explosões nos últimos voos

Foguete da SpaceX tem 120 metros, sendo assim o maior do mundo. JIM WATSON / AFP

Empresa do bilionário Elon Musk, a SpaceX prepara para esta terça-feira (27) um novo lançamento da Starship — a maior nave espacial do mundo atualmente. O megafoguete explodiu nos dois últimos voos de teste, nas missões de 16 de janeiro e 6 de março.

A nova tentativa está programada para ocorrer no Texas, nos Estados Unidos, às 18h30min no horário local (20h30min de Brasília). Este será o nono voo de teste da Starship.

Com 123 metros de altura, a nave Starship é considerada a maior e mais potente do mundo. O dispositivo é crucial na ambição de Musk de colonizar Marte no futuro.

Durante o novo voo, a SpaceX reutilizará pela primeira vez uma primeira fase de um foguete que já voou e foi recuperado, o que representa um passo a mais em direção ao objetivo de reutilizar completamente o foguete.

"O teste de voo inclui vários experimentos focados em permitir que o estágio superior da Starship retorne ao local de lançamento. Um número significativo de placas foi removido da Starship para testar áreas vulneráveis ​​em todo o veículo durante a reentrada", explica nota da empresa.

O lançamento será transmitido ao vivo, em vídeo, no site oficial da SpaceX e na conta da empresa na rede social X — também pertencente a Elon Musk. A transmissão deve começar 30 minutos antes do lançamento, por volta das 20h no Brasil.

Explosões nas últimas missões

Em janeiro e março, durante a sétima e a oitava missões, o Starship provocou grandes explosões no céu e uma chuva de destroços sobre o mar do Caribe.

Nas duas ocasiões, a primeira fase do foguete, que dá propulsão a toda a nave, conseguiu retornar à plataforma de lançamento e foi capturada por braços mecânicos — uma manobra que apenas a SpaceX domina.

O megafoguete explodiu no ar nas duas oportunidades, o que obrigou as autoridades a desviar as rotas de alguns aviões ou adiar as decolagens. Também foi ordenada a suspensão dos voos de teste da Starship e a investigação dos incidentes.

Quatro dos oito voos de teste anteriores terminaram em explosões, deliberadas ou não. Em 2023, várias associações apresentaram uma denúncia contra as autoridades americanas, acusadas de terem avaliado incorretamente o impacto para o meio ambiente.

Contudo, apesar das críticas, a Administração Federal de Aviação (FAA) aprovou no início de maio o aumento dos lançamentos anuais do foguete de cinco para 25 em sua base no Texas, após uma longa revisão ambiental.