SpaceX faz nono lançamento da Starship, que explode sobre o Oceano Índico

A SpaceX , empresa do bilionário Elon Musk, realizou nesta terça-feira (27) o nono lançamento da Starship em uma base no Texas, nos Estados Unidos . Após perder o contato com a equipe em terra, a nave explodiu sobre o Oceano Índico nos instantes finais da missão de teste.

A decolagem ocorreu com sucesso às 18h36min no horário local (20h36min, no horário de Brasília). Cerca de 30 minutos depois, no entanto, houve perda do controle da nave.