Vídeos enviados a Bramon mostram a entrada do objeto, considerado lixo espacial.

Uma luz intensa e brilhante cruzando o céu surpreendeu moradores de diversas regiões do Brasil na noite de quarta-feira (14). Nas redes sociais, vídeos se espalharam rapidamente e alimentaram o "mistério".

O fenômeno, descrito como uma "bola de fogo" , foi registrado por pessoas no Distrito Federal, em cidades de Minas Gerais e também na Bahia, provocando especulações sobre a natureza do clarão: meteoro, lixo espacial ou até satélite em queda?

Segundo a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), trata-se de lixo espacial. O objeto teria percorrido cerca de 1500 km, em aproximadamente quatro minutos, com uma velocidade entre 6 e 7 km/s. No Instagram, vídeos enviados para a Bramon mostram a entrada do objeto (veja abaixo).