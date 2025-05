"Raciocínio mais avançado": Google lança nova ferramenta de busca com IA aprimorada

Inicialmente, o novo recurso está disponível apenas nos Estados Unidos. GREG BAKER / AFP

O Google lançará um novo modo de buscas na internet com uma inteligência artificial (IA) aprimorada, anunciou seu diretor-executivo, Sundar Pichai, nesta terça-feira (20).

Trata-se de uma nova fase na integração da IA generativa no famoso buscador, após o lançamento, há um ano, da Visão Geral Criada por IA, uma seção que aparece no topo dos resultados, à frente dos tradicionais links para páginas web.

A nova tecnologia, chamada Modo IA, é uma "reinvenção total da busca com um raciocínio mais avançado", afirmou Pichai durante o evento anual da empresa para desenvolvedores no Vale do Silício.

— Você pode fazer perguntas mais longas e complexas... E pode ir mais longe com as perguntas seguintes — acrescentou.

Informações com detalhes e gráficos com dados

O novo recurso, que inicialmente está disponível apenas nos Estados Unidos, pode fornecer informações detalhadas e gráficos para visualizar dados.

Também oferecerá respostas personalizadas com base no perfil do usuário, seu histórico de atividade na internet e sua troca de e-mails, desde que tenha dado acesso ao seu histórico de buscas e à sua caixa de entrada. O executivo ressaltou que "décadas de pesquisa" estão dando frutos com a nova tecnologia.

A diretora de buscas do Google, Liz Reid, descreveu a novidade como uma ferramenta poderosa com "raciocínio avançado" que permite buscar "em toda a web, com uma profundidade muito maior que a busca tradicional".

Desde que o Google apresentou a Visão Geral Criada por IA em sua conferência para desenvolvedores do ano passado, ela cresceu até alcançar mais de 1,5 bilhão de usuários em uma grande quantidade de países, disse Pichai.

— Isso significa que a busca do Google está aproximando a IA generativa a mais pessoas que qualquer outro produto do mundo — afirmou.

Preocupação

No entanto, analistas expressaram preocupação de que uma mudança nas buscas do Google, das páginas de "links azuis" para resumos gerados por IA, leve a menos oportunidades de lucrar com anúncios, a base do modelo de negócios da empresa.

Isso também gerou alarme entre os editores de sites, como as organizações de notícias ou a Wikipedia, que enfrentam uma queda importante do tráfego diante do possível desaparecimento dos links de busca do Google, a principal porta de entrada da internet nas últimas duas décadas.

Nesse sentido, um executivo da Apple declarou recentemente em um tribunal federal que o tráfego de buscas do Google nos dispositivos da Apple diminuiu em abril pela primeira vez em mais de duas décadas.