Musk diz que melhorias significativas precisam ser feitas no X, após instabilidade

—Eu preciso estar superfocado no X e na Tesla (além do lançamento do Starship na próxima semana), pois temos tecnologias críticas sendo implementadas — escreveu, complementando as explicações sobre os problemas encontrados na rede.

Musk ainda mantém o cargo no governo de Donald Trump, no comando do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, sigla em inglês). No fim de abril, porém, ele afirmou que reduziria o tempo dedicado ao governo depois de o lucro da Tesla despencar 71% no primeiro trimestre, em comparação ao mesmo período de 2024.