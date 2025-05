Meditação no TikTok: saiba mais sobre novo recurso da plataforma

Nova função do TikTok irá aparecer na página inicial, levando a exercícios de meditação.

O TikTok anunciou nesta quinta-feira (15) o novo recurso com exercícios de meditação guiada . A proposta é melhorar a qualidade de sono dos usuários e encerrar a rolagem infinita da tela durante a noite.

Tudo inicia com uma imagem relaxante na tela, junto com uma música suave , seguida dos exercícios de respiração.

Os testes da nova ferramenta começaram com adolescentes selecionados no início de 2025 e agora será liberado para todos os usuários da plataforma.

"Pesquisas mostram que a meditação consciente pode melhorar a qualidade do sono em pessoas de todas as idades", disse a empresa em um comunicado.

Os adultos que desejarem relaxar com o TikTok devem entrar nas configurações de tempo de uso do aplicativo, clicar em "Horas de sono" e escolher o horário no qual o exercício de meditação vai aparecer à noite.