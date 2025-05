Chineses criam lentes de contato que permitem enxergar luz infravermelha; entenda o estudo

Pesquisadores chineses criaram lentes de contato que prometem dar aos humanos a capacidade de enxergar luz infravermelha , algo impossível a olho nu. De acordo com a oftalmologista Nessana Neubauer, que analisou o estudo, publicado na Nature , a invenção poderia ajudar pessoas com daltonismo, cegueira noturna e outras condições de visão .

— Os humanos têm capacidade de enxergar a luz dentro de um espectro eletromagnético, que seria as cores do arco-íris, que têm um comprimento de onda diferente, de 400 a 700 nanômetros. Quando o comprimento de onda é maior, como é o caso da luz infravermelha, do rádio, das ondas do micro-ondas, a gente não enxerga. E ondas menores, que seriam a ultravioleta, raio-x e raio-gama, também não — elucida a especialista.