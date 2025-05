IA na criação de vinhos? Vinícola gaúcha lança rótulo impulsionado pela inteligência artificial; assista 

Neste episódio do Radar de Inovação , abordamos a história do primeiro vinho gaúcho elaborado com o apoio de inteligência artificial, um projeto que une tradição familiar, ciência e inovação. Conversamos com Gabriel Hilgert, engenheiro criador do algoritmo de IA da Vinícola Casa Tertúlia, e com André Peres Jr., enólogo e diretor da Associação Brasileira de Enologia (ABE).