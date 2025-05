Google vai trocar assistente virtual por inteligência artificial em multimídias de carros

Bem mais discreta que sua "colega" Siri da Apple, a assistente pessoal do Google vai ser gradualmente substituída pela inteligência artificial (IA) Gemini nos carros com o sistema operacional Android Automotive. A primeira marca a usar a Gemini será a Volvo, que terá a novidade ainda no segundo semestre deste ano.



Mais potente e com uma interação mais fluida, a Gemini promete deixar a condução mais segura, já que deve responder ao motorista comandos mais complexos e entender perguntas em linguagem coloquial, menos robótica. Isso significa menos distrações ao volante.