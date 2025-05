Empresa gaúcha oferece vitrines virtuais e cotações digitais para produtores de hortifruti; assista 

A transformação digital do setor hortifrutigranjeiro é o tema do mais recente episódio do podcast Radar de Inovação. O convidado é Guilherme Gehlen, CEO e fundador da Hortti, foodtech gaúcha que criou uma plataforma para simplificar processos, reduzir desperdícios e conectar produtores e compradores do setor em todo o Brasil.

Fundada após duas décadas de experiência na Ceasa de Porto Alegre, a Hortti desenvolveu soluções tecnológicas voltadas à automatização das vendas e ao controle de qualidade no setor, historicamente marcado pela informalidade e altos índices de perda. Segundo Gehlen, estima-se que até 40% da produção hortifruti seja desperdiçada ao longo da cadeia.

Entre as ferramentas oferecidas pela startup estão a Vitrine Digital, que permite aos produtores criarem um catálogo de produtos atualizado via WhatsApp; a Prancheta Digital, que substitui o tradicional bloco de papel e facilita cotações e pedidos. Também um controle de recebimento com inteligência artificial, capaz de analisar a qualidade das mercadorias e rastrear sua origem.

— Queremos ajudar o produtor a acessar novos mercados e combater o desperdício. A tecnologia permite otimizar processos e reduzir custos, resultando em alimentos mais baratos para o consumidor final — afirma Gehlen.

O episódio também aborda a importância dos atacadistas para o abastecimento do Estado e discute como a inteligência de dados pode orientar produtores sobre o que plantar, evitando desperdícios e garantindo maior segurança alimentar.