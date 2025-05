Embalagem que muda de cor ao detectar peixe estragado é criada por pesquisadores brasileiros; entenda

Já imaginou identificar um peixe estragado sem a necessidade de prová-lo ou sentir seu cheiro? Essa é a proposta de uma embalagem inteligente , feita por pesquisadores brasileiros com nanofibras e pigmentos vegetais, que muda de cor conforme o alimento se deteriora.

Desenvolvida por equipe da Embrapa Instrumentação em parceria com a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, a solução foi testada com filés de merluza e conseguiu indicar a perda de qualidade dos alimentos com precisão, ao longo de até 72 horas.