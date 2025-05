Como usar o ChatGPT para transformar desenhos feitos à mão em imagens realistas; veja o passo a passo

Desenho à mão feito na redação de Zero Hora virou uma arte digital realista no ChatGPT.

Transformar um desenho feito à mão em uma imagem digital com o auxílio da inteligência artificial virou tendência nas redes sociais. Usuários do ChatGPT têm recorrido ao tradicional lápis e papel para criar esboços que depois são convertidos em artes digitais .

A tendência é novamente feita por meio do ChatGPT , da OpenAI , que, na versão GPT-4o , ganhou a capacidade de criar artes com diferentes traços . Desde o final de março, assinantes da plataforma e usuários gratuitos vêm testando a novidade.

No TikTok, vídeos que mostram esse tipo de processo somam milhares de visualizações. Criadores de conteúdo compartilham truques e exibem os resultados obtidos com diferentes estilos de rascunhos.

Como criar uma imagem a partir de um desenho feito à mão?

Para entrar na trend (conteúdo que vira tendência nas redes), é necessário ter acesso ao modelo GPT-4o, mais recente versão do ChatGPT com suporte à criação de imagens .

A funcionalidade está liberada para usuários gratuitos com limite de uso diário, e de forma ilimitada para quem assina o plano Plus, que custa US$ 20 (cerca de R$ 118,02) ou R$ 95 pelo aplicativo.