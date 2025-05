Donald Pettit , o mais velho astronauta da Nasa ainda em atividade, voltou de uma missão espacial de 220 dias em 20 de abril, dia de seu aniversário. A bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) , o engenheiro trabalhou em uma série de experimentos científicos, além de tirar diversas fotos do espaço e da órbita terrestre (veja abaixo).

Aos 70 anos, Pettit mantém a fotografia como uma das prioridades da rotina no espaço. Segundo o portal Olhar Digital , o cientista usa o intervalo entre pesquisas, exercícios e outras tarefas da agência espacial para monitorar as cinco câmeras que instalou em diferentes pontos da ISS.

É de praxe para os astronautas tirar fotos da Terra vista do espaço. Porém, Don Pettit é conhecido dentro da Nasa pela dedicação à parte mais artística e visual das missões espaciais.

Confira algumas imagens:

Como funciona a fotografia espacial

A ISS viaja a quase 28 mil km/h , o que dificulta a captura de imagens nítidas. No espaço, tudo está em movimento.

Para superar esse obstáculo, Pettit criou um tipo de rastreador que gira devagar para manter a câmera focada em apenas um ponto do céu. Isso permite fotografias com exposições mais longas, técnica necessária para imagens noturnas do planeta, por exemplo.