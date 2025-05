Apagão em Portugal e Espanha é registrado por satélites da Nasa no espaço; veja imagens

Elas mostram como a escuridão tomou conta de várias regiões da Península Ibérica, além do processo de restauração do fornecimento de energia ao longo da madrugada.

A sequência obtida com tecnologia de imagem noturna permitiu acompanhar o blecaute em tempo real , com precisão suficiente para diferenciar zonas iluminadas das que permaneceram completamente às escuras.

"As imagens mostram áreas com cortes de energia sustentados e emissões de luz restauradas durante a noite. Os três satélites que orbitam a Terra de pólo a pólo fizeram seis passagens sobre Espanha e Portugal entre o anoitecer e o amanhecer. Cada passagem forneceu um instantâneo da evolução da situação da rede elétrica", afirmou a ESA em comunicado.

Algoritmos

Imagem mostra mapa antes e depois do blecaute.

“As grandes manchas verdes que aparecem de repente e desaparecem gradualmente indicam ausência de luz. Já as áreas brancas mostram regiões com fornecimento estável de eletricidade”, explicou Alejandro Sánchez de Miguel, pesquisador do Instituto de Astrofísica da Andaluzia (IAA-CSIC), à ESA.