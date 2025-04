YouTube Premium vai ficar mais caro no Brasil; veja quanto vai custar

YouTube Premium é um serviço de assinatura que oferece vantagens aos usuários da plataforma de vídeos do Google.

O YouTube Premium vai ficar mais caro no Brasil. Segundo comunicado da plataforma, a mudança deve chegar já no próximo ciclo de cobrança.

Com isso, o serviço de assinatura da plataforma de vídeos da Google passará a cobrar novos valores em todos os planos — Individual, Família e Estudante. O maior aumento foi no plano familiar, que passou de R$ 41,90 para R$ 53,90 .

Quais os novos valores do YouTube Premium?

Até o momento, os benefícios da assinatura continuam os mesmos , incluindo a reprodução sem anúncios, a opção de download para assistir offline e o acesso ao catálogo do YouTube Music.

Aumento já era esperado

O reajuste nos valores do YouTube Premium não chega como uma grande surpresa.

No Brasil, porém, a última mudança havia ocorrido em agosto de 2023, com acréscimos menores do que os aplicados agora.