WhatsApp anuncia grandes novidades em atualização; veja o que muda

FABIO PRINCIPE / stock.adobe.com

A Meta anunciou uma série de novidades para os usuários do WhatsApp nas conversas individuais, grupos e canais.

Nos últimos meses, a empresa já havia informado outras atualizações no aplicativo, como a possibilidade de inserir músicas nos status e a opção de atender chamadas com microfone e câmera desligados.

Confira as novidades no WhatsApp

A seguir, conheça as atualizações da plataforma:

Notificações em grupos

Para limitar as notificações que recebe de grupos, ative essa configuração, clique em "Destaques". A partir disso, você só terá a mensagem notificada se alguém mencionar seu nome, usando o símbolo @, responder ou reagir à conversa.

Sinalização de pessoas online em grupos

Abaixo do nome do grupo, aparecerá quantas pessoas estão online ao mesmo tempo que você. Com isso, é possível saber quem está disponível para conversar.

Adicionar pessoas em ligações

Com uma ligação em andamento, será possível adicionar outras pessoas na mesma chamada. Basta entrar na conversa com o futuro participante, clicar no ícone de ligação na parte superior da tela e selecionar "Adicionar".

Leia Mais WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares em maio; saiba quais

Chamadas de vídeo mais estáveis

Com a atualização do aplicativo, o sistema de roteamento otimizado encontra o melhor sinal de conexão para evitar travamento no vídeo ou queda na chamada. A qualidade da imagem também poderá ser automaticamente definida para alta definição.

Atualização de eventos

Além de criar eventos dentro de grupos, agora será possível também fazer o convite em conversas individuais. Usuários terão a opção de responder ao compromisso com "Talvez", fixar um evento na conversa e incluir um convidado.

Reações clicáveis

Agora, usuários podem conferir com mais facilidade as reações de todos a um comentário específico e enviar a mesma de uma já enviada.

Novas funcionalidades nos canais

Os canais, que ficam na aba "Atualizações", junto aos status, agora podem ser compartilhados por QR code pelos administradores. Isso ajuda a convidar pessoas a acessar o conteúdo.

Na ferramenta, também é possível agora gravar notas em vídeo, de até 60 segundos, que ficam salvas no chat — diferente das mídias comuns, como fotos e vídeos, que podem ser baixadas no aparelho de cada usuário.

Além disso, seguidores dos canais agora podem clicar em um botão para transcrever os áudios enviados.

Exclusivo para iOS

A versão mais recente do sistema para iPhones permite que o aplicativo seja configurado como padrão para mensagens e ligações. Para habilitar a função, entre em "Ajustes", clique em "aplicativos padrão" e selecione o WhatsApp nas categorias desejadas.