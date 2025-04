Transformação digital e marketing de impacto são temas do Radar de Inovação; assista ao vivo

Transformação digital e marketing de impacto são os temas desta semana do Radar de Inovação , podcast que discute as principais tendências em transformação digital e inovação.



Neste episódio, o apresentador Tércio Saccol conversa com Márcio Coelho, CEO e fundador da Brivia Group, empresa especializada em conectar criatividade, tecnologia e estratégia para transformar desafios em soluções inovadoras. A Brivia é referência nacional e internacional em comunicação digital, branding, UX e experiência do cliente, com operações no Brasil e em Lisboa.