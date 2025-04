Quem são as mulheres que vão acompanhar Katy Perry na viagem ao espaço?

Da esquerda para a direita: Lauren Sánchez, Amanda Nguyen, Katy Perry, Gayle King, Aisha Bowe e Kerianne Flynn. Instagram @katyperry / Reprodução

Nesta segunda-feira (14), Katy Perry junta-se a outras cinco mulheres na primeira missão espacial exclusivamente feminina. As seis tripulantes irão decolar no foguete New Shepard, da Blue Origin, às 10h30min, horário de Brasília.

A artista participará de um voo de 11 minutos no espaço, que deve cruzar a Linha de Kármán — fronteira teórica situada a 100 quilômetros de altitude, considerada o limite entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral.

O voo faz parte da NS-31, a 31ª missão do foguete e a 11ª tripulada por humanos. Será possível acompanhar a jornada ao vivo pelas redes sociais e pelo site da Blue Origin.

Quem irá ao espaço com Katy Perry?

Esse será o primeiro voo espacial a ser totalmente composto por mulheres. Blue Origin / Reprodução

A viagem é um marco na participação feminina na exploração espacial. Valentina Tereshkova, cosmonauta russa, foi a primeira mulher a viajar para o espaço, em 1963. Desde então, nunca existiu uma tripulação exclusivamente feminina.

Além de Katy Perry, outras cinco mulheres estão confirmadas. Confira detalhes sobre cada uma:

Aisha Bowe

Ex-cientista da Nasa e empresária, Aisha é CEO da STEMBoard, empresa de engenharia que oferece assessoria para companhias comerciais e federais. Ela também defende a ampliação do ensino de tecnologia, a partir da criação da LINGO, que busca treinar um milhão de estudantes com habilidades técnicas.

Na Blue Origin, Aisha será responsável por três experimentos, dentre eles estudos sobre a biologia das plantas e a fisiologia do corpo humano, com foco nos benefícios da exploração espacial para a Terra. Ela será a primeira pessoa de ascendência bahamense a visitar o espaço.

Amanda Nguyen

A pesquisadora de bioastronáutica já conduziu estudos em instituições como Harvad, MIT, Nasa e o International Institute for Astronautical Sciences. Amanda já concorreu a um Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho de defesa a vítimas de violência sexual.

Sua participação como a primeira astronauta mulher de origem vietnamita marca o papel da ciência como ferramenta para promover a paz – especialmente na reconciliação entre os Estados Unidos e o Vietnã, segundo a Blue Origin. Ela também participou da última missão de transporte da Nasa.

Gayle King

Jornalista premiada, Gayle é apresentadora da rede CBS e editora do programa Oprah Daily, elogiada pelas habilidades como entrevistadora.

Segundo a Blue Origin, ela estaria "honrada" de fazer parte da primeira tripulação exclusivamente composta por mulheres.

Kerienne Flynn

Com passagens no mundo da moda e dos recursos humanos, Kerianne passou a última década focada no fortalecimento de comunidades, como parte dos conselhos consultivos de diferentes organizações em Nova York.

Ela também atua na indústria audiovisual, tendo produzido filmes e documentários sobre histórias de mulheres.

Lauren Sánchez

Vencedora de um prêmio Emmy pelo trabalho como jornalista, Lauren também é pilota de helicóptero, escritora de livros infantis e parte do conselho do Bezos Earth Fund, instituto criado para combater as mudanças climáticas e preservar a natureza.

A empresária fundou a Black Ops Aviation, primeira empresa liderada por mulheres a produzir imagens aéreas. O trabalho de Lauren na aviação rendeu o prêmio Elling Halvorson Vertical Flight Hall of Fame Award. Ela também é noiva de Jeff Bezos, dono da Blue Origin e fundador da Amazon.

Objetivos da missão

A NS-31 não levará cargas de equipamento científico, já que a exploração técnica do espaço não é o foco da missão. O principal objetivo é aumentar a presença humana em voos espaciais e engajar o público.