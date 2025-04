Podcast Radar de Inovação é transmitido direto do South Summit Brazil; assista

Nesta quarta-feira (09), às 13h30, o podcast Radar de Inovação é transmitido diretamente do Estúdio RBS no South Summit Brazil 202 5. O apresentador Tércio Saccol conversa com Rodrigo Cavalheiro, presidente da Associação Gaúcha de Startups, e Alaor Oliveira, analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul. Eles falam sobre expectativas, oportunidades e o papel do evento em destacar a resiliência de Porto Alegre.