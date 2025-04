Robôs participam de corrida contra humanos na China; veja vídeo

Robôs humanoides disputaram, neste sábado (19), em Pequim, na China, a primeira meia maratona do mundo para androides, um símbolo das ambições chinesas no campo das novas tecnologias .

Um pequeno androide, que no início caiu no chão, depois conseguiu ficar de pé, sob aclamação do público. Outro, desenhado com aparência de Transformer, se desviou da trajetória e colidiu com uma barreira.