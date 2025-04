Fenômeno foi visto em Taquara, no Vale do Paranhana, às 19h01min.

A passagem de um meteoro superbólido iluminou o céu do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (23). O fenômeno foi visto pelo Observatório Heller & Jung, em Taquara, no Vale do Paranhana, às 19h01min, e durou cerca de oito segundos.