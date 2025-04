Meta AI Studio permite criar chatbots de IA no Instagram e Messenger de graça; veja como usar

Ferramenta de chatbot foi lançado no final de março pela Meta no Brasil.

A Meta lançou no final de março , no Brasil, uma ferramenta gratuita que deve popularizar ainda mais o uso de IA nas redes sociais.

Como criar uma IA pelo Meta AI Studio?

Para usar o recurso, é possível seguir dois caminhos: pelos apps do Instagram ou Messenger, acessando a área de mensagens e tocando no ícone no canto superior direito, ou pelo navegador, no site do Meta AI studio.