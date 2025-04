Katy Perry vai ao espaço em missão da Blue Origin na próxima semana; veja data e detalhes

Katy Perry vestida de astronauta durante a premiação do Video Music Awards (VMA), da MTV, em 2017. MTV / YouTube / Reprodução

A missão que levará Katy Perry ao espaço já tem data: 14 de abril, próxima segunda-feira. Uma nave da Blue Origin, empresa de foguetes do bilionário Jeff Bezos, será a primeira a ser tripulada apenas por mulheres.

Batizada de NS-31 e anunciada em fevereiro, a missão será o 31º lançamento do foguete New Shepard e o 11º com passageiros. A missão levará as tripulantes a um voo suborbital, ou seja, sem atingir a órbita terrestre.

No entanto, o foguete deverá superar a Linha de Kárman, limite de 100 quilômetros de altitude que marca convencionalmente o início do espaço. O lançamento acontece em uma base da Blue Origin perto de Van Horn, no leste do Texas.

Detalhes sobre a transmissão devem ser liberados em breve.

Por que Katy Perry vai ao espaço?

Conforme a Blue Origin, Katy Perry foi escolhida para o voo por ser uma das artistas mais vendidas de todos os tempos e acumular mais de 115 bilhões de reproduções em plataformas de streaming.

A cantora teria afirmado que "tem a honra de fazer parte da primeira equipe feminina da empresa".

Quem irá ao espaço com Katy Perry?

Além da cantora, outras cinco mulheres estão confirmadas:

Aisha Bowe : engenheira aeroespacial e ex-cientista da NASA

: engenheira aeroespacial e ex-cientista da NASA Kerianne Flynn : produtora audiovisual

: produtora audiovisual Gayle King : jornalista e âncora da CBS

: jornalista e âncora da CBS Amanda Nguyen : pesquisadora em bioastronáutica

: pesquisadora em bioastronáutica Lauren Sánchez: ex-jornalista, filantropa e noiva de Jeff Bezos

Esse será o primeiro voo espacial a ser totalmente composto por mulheres. Blue Origin / Reprodução

A viagem de apenas 11 minutos é um marco na participação feminina na exploração espacial. Valentina Tereshkova, cosmonauta russa, foi a primeira mulher a viajar para o espaço, em 1963. Desde então, nunca existiu uma tripulação exclusivamente feminina.

Objetivos da missão

A NS-31 não levará cargas de equipamento científico, já que a exploração técnica do espaço não é o foco da missão. O principal objetivo é aumentar a presença humana em voos espaciais e engajar o público.

Segundo o portal Times of India, a inclusão de profissionais do entretenimento e da comunicação é uma tentativa da Blue Origin para aumentar o interesse público em voos comerciais para o espaço. A empresa é uma das maiores investidoras em turismo espacial da atualidade.

Detalhes técnicos

No voo, o foguete propulsor será desacoplado da cápsula, que deve continuar o itinerário espacial. A equipe vai poder experimentar alguns minutos de microgravidade antes de voltar para a Terra de paraquedas. O propulsor deve pousar em um local próximo, podendo ser reutilizado no futuro.

A nave deve viajar em uma velocidade superior a 3 Ma (ou Mach, unidade que representa a velocidade do som). Ou seja, será de, aproximadamente, 3.705 km/h.

A cápsula é equipada com janelas panorâmicas que possibilitam uma visão ampla da Terra no espaço. Todas as integrantes do voo precisaram passar por treinamentos de protocolos de segurança, emergências e orientações sobre movimentos em ambientes com gravidade zero.

Ficha técnica da missão NS-31

Espaçonave: New Shepard (NS-31)

New Shepard (NS-31) Local de lançamento: Blue Origin One, perto de Van Horn, no leste do Texas

Blue Origin One, perto de Van Horn, no leste do Texas Data e horário: segunda-feira, 14 de abril, às 8h30min CDT (ou 10h30min, no horário de Brasília)

segunda-feira, 14 de abril, às 8h30min CDT (ou 10h30min, no horário de Brasília) Duração: aproximadamente 10 minutos

aproximadamente 10 minutos Altitude: mais de 100 quilômetros acima do nível do mar (linha de Kármán)

mais de 100 quilômetros acima do nível do mar (linha de Kármán) Velocidade: acima de 3 Ma durante a subida (três vezes a velocidade do som, ou 3.075 km/h)

acima de 3 Ma durante a subida (três vezes a velocidade do som, ou 3.075 km/h) Capacidade: seis pessoas

seis pessoas Características da cápsula: cabine pressurizada, poltronas reclináveis, sistemas de comunicação e janelas panorâmicas

New Shepard

Será o segundo voo do New Shepard em 2025. A última missão ocorreu em 25 de fevereiro, com seis passageiros a bordo, e teve duração de dez minutos.

Nave New Shepard, da Blue Origin. Reprodução /@blueorigin / / Twitter

Desde 2021, a Blue Origin já levou 52 pessoas ao espaço, incluindo celebridades como o ator William Shatner, 93 anos, que se tornou a pessoa mais velha a viajar ao espaço ao participar de uma missão da empresa.