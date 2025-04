Katy Perry pode ser considerada astronauta após ida ao espaço?

Katy Perry esteve a bordo da nave New Shepard , da Blue Origin , com destino ao espaço nesta segunda-feira (14). O passeio, que passou dos 100 quilômetros de altitude, pode dar a ela, além de cantora e empresária, o título de astronauta .

Além da cantora, outras cinco mulheres participaram da missão. No entanto, a definição de astronauta não se aplica necessariamente a qualquer turista espacial, tendo variação conforme diferentes organizações dos Estados Unidos.

O que caracteriza um astronauta?

As duas primeiras organizações oferecem o status de astronautas apenas para os próprios funcionários .

Portanto, para serem consideradas astronautas, Katy e as demais passageiras devem atender aos critérios definidos pelo terceiro órgão, a FAA.

As diretrizes, redefinidas em 2021, determinam que os candidatos precisam voar mais de 80 quilômetros acima da superfície da Terra para se qualificarem como astronauta.

As tripulantes da Blue Origin ultrapassam essa barreira — o grupo foi além da Linha de Kárman , limite de 100 quilômetros de altitude que marca convencionalmente o início do espaço .

No entanto, de acordo com a FAA, o candidato ao título de astronauta deve passar por um treinamento certificado e "demonstrar durante o voo ações que são importantes para a segurança pública ou contribuem para a segurança espacial humana".

A cápsula de passageiros do foguete New Shepard, da Blue Origin, é totalmente autônoma . Assim, ninguém fica responsável por pilotá-la ou realizar tarefas essenciais para a segurança da tripulação.

Katy Perry é astronauta?

No entanto, de acordo com Marcelo Zurita, colunista do portal Olhar Digital e presidente da Associação Paraibana de Astronomia (APA), não há nada que impeça a Blue Origin ou qualquer outra empresa de qualificar seus viajantes espaciais como astronautas.