Acompanhe ao vivo

Objetivos da missão

Segundo o portal Times of India , a inclusão de profissionais do entretenimento e da comunicação é uma tentativa da Blue Origin para aumentar o interesse público em voos comerciais para o espaço. A empresa é uma das maiores investidoras em turismo espacial da atualidade.

Detalhes técnicos

No voo, o foguete propulsor será desacoplado da cápsula, que deve continuar o itinerário espacial. A equipe vai poder experimentar alguns minutos de microgravidade antes de voltar para a Terra de paraquedas. O propulsor deve pousar em um local próximo, podendo ser reutilizado no futuro.

A cápsula é equipada com janelas panorâmicas que possibilitam uma visão ampla da Terra no espaço. Todas as integrantes do voo precisaram passar por treinamentos de protocolos de segurança, emergências e orientações sobre movimentos em ambientes com gravidade zero.