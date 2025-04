Justiça dos EUA decide que Google monopolizou publicidade online

De acordo com o jornal O Globo , na decisão, a juíza afirmou ainda que o Google privou seus concorrentes da capacidade de competir , o que prejudicou substancialmente os clientes editores do Google, o processo competitivo e, em última instância, os consumidores de informação na web aberta.

Julgamento da Meta

De acordo com a Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) — que é o órgão de defesa da concorrência e do consumidor dos EUA — afirma que a aquisição dos aplicativos Instagram, em 2012, e do WhatsApp, em 2014 pela empresa, foi feita com o intuito de eliminar a concorrência, criando, assim, monopólio das redes sociais.