Governança na prática: como a Randoncorp conecta a cultura, as metas e o impacto social; assista

Neste episódio do Radar de Inovação, o foco está na letra “G” do ESG — a governança. Conversamos com Marcos Baptistucci, executivo de pessoas e cultura da Randoncorp, que explica como a empresa vem estruturando metas ambiciosas, promovendo diversidade, liderando ações de impacto social e conectando inovação ao propósito.