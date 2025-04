Empresa transforma insetos comestíveis em insumos ecológicos; assista ao vivo

Nesta quinta-feira (03), às 13h30, o podcast Radar de Inovação recebe Adriana Bender, CFO e cofundadora da startup gaúcha Insect Protein – Produtos Sustentáveis . A transmissão ao vivo pode ser acompanhada pelo site ou aplicativo de GZH e também pelo canal no YouTube do jornal digital.

Na conversa com o jornalista Tércio Saccol, Adriana vai apresentar o trabalho desenvolvido pela Insect Protein, empresa sediada no Feevale Techpark, em Campo Bom. A startup aposta em biotecnologia e economia circular para transformar insetos comestíveis — mais especificamente o Tenebrio molitor — em insumos ecológicos voltados à nutrição animal e à agricultura orgânica.