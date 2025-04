Empresa gaúcha oferece soluções para agricultura e indústria a partir de microalgas; assista

Microalgas como aliadas da agricultura e da indústria são o tema desta semana do Radar de Inovação , podcast que discute as principais tendências em transformação digital e inovação. O apresentador Tércio Saccol entrevista Victor Magalhães, CEO da startup TerraMares , para falar sobre como esses microrganismos estão sendo usados para desenvolver bioinsumos sustentáveis , impulsionar a produtividade agrícola e fomentar práticas industriais verdes.

Durante o episódio, o convidado aborda a trajetória da empresa, que surgiu dentro da universidade, os desafios do mercado de bioinsumos no Brasil e as inovações desenvolvidas a partir da biodiversidade brasileira — com unidades no Rio Grande do Sul e na Amazônia.