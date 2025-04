Dizer "por favor" e "obrigado" ao ChatGPT já custou milhões à OpenAI; entenda o motivo

Altman respondeu diretamente à pergunta de um usuário no X (antigo Twitter) , que questionou quanto a empresa já havia gastado por conta da "boa educação" dos usuários.

"Dezenas de milhões de dólares bem gastos — nunca se sabe", escreveu o executivo, indicando que a OpenAI não vê problema no hábito, mas que ele tem, sim, um custo.

ChatGPT funciona com base em supermáquinas

A operação do ChatGPT, que funciona com grandes modelos de linguagem ( LLMs ), depende de milhares de GPUs de alto desempenho , instaladas em data centers espalhados pelo mundo.

São essas placas gráficas que realizam os cálculos necessários para interpretar os comandos dos usuários e criar respostas com lógica, clareza e contexto . Tudo isso consome uma quantidade expressiva de energia elétrica.

De acordo com estimativas do Washington Post , gerar uma única resposta curta, como um parágrafo ou e-mail, pode consumir até 0,14 kWh — energia suficiente para manter 14 lâmpadas LED acesas durante uma hora.

Educação também é um dado a ser interpretado

Quanto mais caracteres são inseridos no prompt, mais energia é usada para computar o resultado. Esse tipo de gentileza também influencia diretamente no tom da resposta do ChatGPT.