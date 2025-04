Criador do Orkut reflete sobre redes sociais, saúde mental e futuro digital; assista

O Radar de Inovação desta semana traz uma entrevista exclusiva com Orkut Büyükkökten , criador da rede social que marcou uma geração de brasileiros. O convidado falou sobre os caminhos (e descaminhos) das redes sociais, o impacto da tecnologia na saúde mental dos usuários e as possibilidades e perspectivas para um futuro digital mais humano.

A conversa explora os contrastes entre o espírito comunitário da internet dos anos 2000 — representado pelo Orkut.com — e o cenário atual dominado por algoritmos que priorizam engajamento. O criador da rede que virou sinônimo de internet no Brasil nos anos 2000 também abordou o uso da inteligência artificial, a banalização dos vídeos curtos, o consumo desenfreado de imagens e o impacto da desinformação.