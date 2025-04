Como transformar foto do pet em humano com IA? Veja o passo a passo no ChatGPT

Mais uma trend com inteligência artificial vem conquistando espaço nas redes sociais. Depois das montagens do Studio Ghibli e das action figures , usuários estão transformando cachorros e gatos em versões humanas.

A tendência é novamente feita por meio do ChatGPT , da OpenAI , que, na versão GPT-4o, ganhou a capacidade de criar artes com diferentes traços . Desde o final de março, assinantes da plataforma e usuários gratuitos vêm testando a novidade.

Nas redes sociais, a brincadeira tem rendido imagens curiosas, com expressões faciais e traços que buscam manter a "personalidade" do animal — só que com aparência humana. Confira abaixo algumas opções e como solicitar para o ChatGPT.