Como fazer imagem no estilo boneco na caixa com IA? Veja o passo a passo para criar sua "action figure"

Boneco colecionável do Ronaldinho Gaúcho gerado por IA.

A criação de imagens geradas por inteligência artificial (IA) segue viralizando nas redes sociais. Depois das ilustrações no estilo do Studio Ghibli , usuários estão transformando fotos em figuras de ação colecionáveis pelo ChatGPT.

A trend (conteúdo que vira tendência nas redes) permite criar versões estilizadas de pessoas ou personagens no formato de miniaturas detalhadas, conhecidas como "action figures" .

Usuários da versão gratuita do ChatGPT podem gerar até duas imagens por dia. A modalidade é ilimitada para assinantes dos planos pagos da IA.

Como criar uma imagem de "action figure" com IA?

Para gerar imagens no ChatGPT, é necessário ter acesso ao GPT-4o.

Usuários gratuitos podem testar o recurso algumas vezes antes de perderem temporariamente o acesso. Já assinantes do plano Plus, que custa US$ 20 (cerca de R$ 114,65 em conversão direta), conseguem utilizá-lo sem interrupções.