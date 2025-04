Cientistas descobrem cor inédita que só pode ser vista com laser em laboratório; entenda

Tecnologia Oz

O método partiu do mapeamento e isolação dos cones M, que captam a luz verde , o que seria impossível em condições naturais. Com isso, o cérebro "construiu" uma percepção distinta de cor, até então inacessível para os olhos.

— Previmos desde o início que se pareceria com um sinal de cor sem precedentes, mas não sabíamos o que o cérebro faria com ele — afirmou Ren Ng, coautor do estudo, ao jornal The Guardian.