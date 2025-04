Chuva de meteoros Líridas ocorre na próxima semana; saiba o que é e como observar o fenômeno no Brasil

No Brasil, o período de melhor visibilidade será após a meia-noite, de preferência em locais com pouca poluição visual, como zonas rurais.

A primeira chuva de meteoros do ano ocorrerá na próxima semana. O fenômeno Líridas poderá ser visto em seu ponto máximo no Brasil entre a noite da próxima segunda-feira (21), e madrugada de terça-feira (22).

Como observar o fenômeno Líridas?

A Lírida será vista com mais facilidade e intensidade no hemisfério norte, mas quem está no hemisfério sul — e no Brasil — também conseguirá observar o fenômeno.