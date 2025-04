"Bem perto" da Terra: asteroide 2024 YR4 tem chance de se chocar com a Lua; entenda

Ilustração da Nasa representa o asteroide 2024 YR4. Nasa / Divulgação

O Telescópio James Webb, da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), registrou o asteroide 2024 YR4 recentemente. Na última atualização da instituição, a chance de o corpo celeste atingir a Terra em 22 de dezembro de 2032 era de 0.004%.

O James Webb capturou as imagens usando tanto a NIRCam (Near-Infrared Camera) quanto a MIRI (Mid-Infrared Instrument) e as divulgou na quarta-feira (2).

Dados da NIRCam mostram luz refletida, enquanto as observações da MIRI mostram luz térmica. A Nasa observa o corpo celeste com atenção para poder medir suas propriedades e avaliar o perigo que pode representar para a Terra.

— A probabilidade de impacto caiu para zero, embora a distância que este asteroide chegará da Terra ainda será bem próxima. No dia 22 de dezembro de 2032 este asteroide deve passar a uma distância de 259 mil quilômetros da Terra. Em termos astronômicos, para um asteroide desse tamanho é considerado bem perto — avalia o astrônomo fundador do Observatório Astronômico Rei do Universo (Oaru), em Manaus, Geovandro Nobre.

O especialista afirma que já foram registradas aproximações mais significativas do que essas. Em dezembro de 2024, um asteroide de quase 30 metros passou a cerca de 29 mil quilômetros de distância da Terra. Para abril de 2029, está prevista a aproximação do asteroide Apophis, que tem mais de 300 metros e pode chegar a cerca de 32 mil quilômetros de distância da Terra.

Chance de chocar com a Lua

Imagens registraram a luz refletida e a luz térmica do asteroide. NASA / ESA/ CSA/ STScI/ A. Rivkin (JHU APL) / Divulgação

O asteroide deverá passar a uma distância de 3.093 quilômetros da Lua, segundo Nobre. Isso significa que há chances de o 2024 YR4 se chocar com o satélite. Com base nas análises da Nasa, a possibilidade de atingir a Lua é de 3,8%.

O especialista explica que os cálculos que envolvem a distância entre os objetos consideram os centros de massas:

— No caso, como a Lua tem um raio de cerca de 1.750 quilômetros e o asteroide vai passar a cerca de três mil quilômetros do centro da Lua, isso dá cerca de 1.250 quilômetros da superfície do satélite. Com a margem de erro atual ainda tem uma pequena chance de impacto.

A distância entre a Terra e a Lua é de 384.400 quilômetros.

O asteroide será visível?

A distância que o 2024 YR4 terá da Terra pode permitir com que o asteroide seja visto com pequenos telescópios ou binóculos no momento da máxima aproximação, em dezembro de 2032. Até lá, Nobre afirma que o corpo celeste ainda está longe demais para ser observado, mesmo pelos maiores telescópios.