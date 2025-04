Além do lobo-terrível, quais outros animais a Colossal pretende trazer de volta?

Pode até parecer cenário de ficção científica, mas não é: uma espécie oficialmente extinta foi trazida de volta à vida . Um lobo-terrível não caminhava pelo planeta havia cerca de 10 mil anos — agora, três vivem em uma reserva com mais de 800 hectares na América do Norte. A responsável pelo feito é a empresa de engenharia genética Colossal Biosciences .

Três filhotes de lobo-terrível nasceram após um processo de extração de DNA de dois fósseis da espécie e 20 edições no código genético do lobo-cinzento, "parente" animal vivo mais próximo. Os machos Romulus e Remus, atualmente com seis meses, vivem com a fêmea Khaleesi, de três.