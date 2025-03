Astronautas "presos" no espaço chegam à Terra; acompanhe ao vivo

Como é o retorno dos astronautas

Fechamento da escotilha

O procedimento de retorno da cápsula da SpaceX começou com os preparativos para fechamento da escotilha às 23h45min (horário de Brasília) de segunda-feira (17).

Desacoplamento

A partida — desacoplamento do veículo da ISS — ocorreu durante a madrugada de terça-feira (18).

Chegada

Pelas estimativas da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), o retorno dos astronautas será um processo que durará aproximadamente 17 horas no total, desde o fechamento da escotilha até a amerissagem (pouso na água) prevista para às 18h57min de terça.

Quem ficou mais tempo no espaço

Apesar de a estadia no espaço de Butch Wilmore e Suni Williams ter sido longa, eles não superaram o recorde do astronauta americano Frank Rubio, que passou 371 dias a bordo da ISS entre 2022 e 2023, muito mais do que os seis meses inicialmente previstos, devido a uma falha detectada na nave russa que deveria transportá-lo de volta.