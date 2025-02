A Agência Espacial Norte-Americana (Nasa, na sigla em inglês), anunciou nesta terça-feira (11) que a dupla deve chegar à Terra no começo de março , em vez de abril ou final de março, como era planejado anteriormente , conforme o g1 .

Contudo, devido a dificuldades para acoplar à lSS, a Nasa decidiu r etornar a cápsula vazia e reposicionar os astronautas para uma missão com a SpaceX neste ano.

Com isso, a equipe de gerenciamento da missão decidiu usar uma cápsula Crew Dragon já utilizada para a missão Crew-10 à ISS.

Wilmore e Williams são astronautas veteranos da Nasa com ampla experiência em missões espaciais

Histórico do problema

Butch Wilmore e Suni Williams decolaram no início de junho de 2024 a bordo da Starliner e, desde então, estão na ISS.

Com isso, uma missão regular da SpaceX, chamada Crew-9, decolaria no final de setembro, mas com apenas dois astronautas a bordo, em vez de quatro. Ela permaneceria acoplada à ISS até o seu retorno planejado à Terra em fevereiro. Contudo, a empresa de foguetes precisou de mais tempo para preparar a nova cápsula para a decolagem.