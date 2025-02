Macacos atingem estágio de evolução da pedra lascada em Minas Gerais; entenda

Na análise dos materiais líticos produzidos pelos macacos-prego, foram constatadas semelhanças significativas com as ferramentas de pedra mais antigas conhecidas , produzidas por australopitecos e outros primatas hominídeos na África.

Conduzido na mata de uma fazenda em Montes Claros, em Minas Gerais, o estudo foi publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. O projeto foi liderado pelo Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, com a colaboração dos brasileiros Paula Medeiros e Waldney Martins, da Universidade Estadual de Montes Claros.