Grupo liderado por Elon Musk faz oferta pela Open AI, e CEO retruca: "Compraremos o Twitter"

Após a resposta negativa do CEO da Open AI, Musk o chamou de vigarista. Patrick T. Fallon / Michel Euler / AFP

Um grupo de investidores liderado pelo bilionário Elon Musk fez uma oferta de US$ 97,4 bilhões (cerca de R$ 550 bilhões, na cotação atual) para comprar a controladora da OpenAI, criadora do ChatGPT, avaliada em US$ 157 bilhões (cerca de R$ 750 bilhões).

A proposta foi feita por meio da empresa de inteligência artificial de Musk, a xAI. A informação foi divulgada pelo Wall Street Journal na tarde desta segunda-feira (10), conforme o g1.

A OpenAI, que está em processo para uma nova rodada de investimentos, não se manifestou, mas o CEO da empresa, Sam Altman, respondeu no X (antigo Twitter), ironizando a proposta, abaixo do valor de mercado da companhia:

"Não, obrigado. Mas compraremos o Twitter por US$ 9,74 bilhões (R$ 55 bilhões), se você quiser", ofereceu, com valor abaixo do que foi gasto por Musk na compra da plataforma, em 2022, de US$ 44 bilhões, ainda chamada de Twitter.

Musk respondeu chamando Sam de vigarista e depois fez um post com um trocadilho, "Scam Altman", associando o nome "Sam" à palavra "scam", que significa fraude.

O bilionário foi um dos fundadores da OpenAI em 2015, mas se afastou da empresa em 2018, antes do sucesso do ChatGPT. Em 2023, ele fundou a xAI, que desenvolve recursos de inteligência artificial para o X, como o Grok. Desde então, Musk tem criticado a OpenAI e Altman.

Embate

Em 2024, Musk processou a OpenAI, alegando que a empresa teria passado a focar no lucro em vez do bem-estar das pessoas. Recentemente, Musk e Altman se desentenderam por causa do projeto Stargate, uma iniciativa bilionária de infraestrutura para IA apoiada pela OpenAI e outras empresas, que Musk criticou publicamente.

Além disso, Musk está à frente do Doge, um departamento criado para investigar os gastos públicos federais, e tem gerado polêmicas desde o início da gestão Trump.

Ele e Altman participaram da posse do ex-presidente, mas Musk estava em um destaque maior, ao lado de outros líderes de empresas de tecnologia, como Mark Zuckerberg e Jeff Bezos.