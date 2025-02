Com a mudança, os consumidores que adquiriram os aparelhos na pré-venda já começaram a receber os pedidos. Samsung / Reprodução

A Samsung anunciou, na quarta-feira (5), que os celulares da linha Galaxy S25 começarão a ser entregues mais cedo no Brasil. A medida foi tomada devido à grande procura pelos novos modelos, cujas entregas estavam programadas para o dia 17 de fevereiro.

Com a mudança, os consumidores que adquiriram os aparelhos na pré-venda já começaram a receber os pedidos. Além da antecipação, os smartphones já estão disponíveis para compra nas lojas físicas da Samsung, no site oficial da marca e em revendedores autorizados.

Quanto custam os novos Galaxy S25?

A nova linha chega ao mercado nacional com os seguintes preços sugeridos:

Galaxy S25: R$ 6.999

R$ 6.999 Galaxy S25 Plus: R$ 8.499

R$ 8.499 Galaxy S25 Ultra: R$ 11.999

Para quem comprar um dos modelos entre 22 de janeiro e 23 de fevereiro de 2025, a Samsung também oferece um bônus de armazenamento.

O benefício garante um upgrade gratuito para a versão superior: quem adquirir um Galaxy S25 com 128 GB receberá a versão com 256 GB, enquanto os modelos de 256 GB terão expansão para 512 GB sem custo adicional. O Galaxy S25 Ultra também faz parte da promoção.

O que muda na nova geração?

A linha Galaxy S25 traz avanços no desempenho e na inteligência artificial. Todos os modelos contam com o processador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, uma versão aprimorada do chip da Qualcomm desenvolvida exclusivamente para a Samsung.

Além disso, a memória RAM foi ampliada para 12 GB, garantindo mais fluidez nas tarefas do dia a dia. Todas as versões possuem a mesma quantidade de memória.

Galaxy S25 e S25 Plus

Os dois modelos mantêm o design da geração anterior e contam com telas AMOLED Dinâmico 2X de 6,2 polegadas (FHD+) no S25 e 6,7 polegadas (QHD+) no S25 Plus.

As câmeras seguem o mesmo conjunto da linha S24, com sensor principal de 50 MP, lente ultrawide de 12 MP e teleobjetiva de 10 MP.

As baterias também não mudaram, com 4.000 mAh no S25 e 4.900 mAh no S25 Plus, ambas com suporte a carregamento rápido. As opções de armazenamento variam entre 128 GB, 256 GB e 512 GB, e as cores disponíveis incluem azul-marinho, azul, verde e cinza.

Galaxy S25 Ultra

O modelo mais avançado da linha chega com mudanças no design, trazendo cantos mais arredondados e uma construção em titânio que reduz o peso para 218g. A tela continua com 6,9 polegadas e tecnologia AMOLED Dinâmico 2X.

Entre as novidades, a câmera ultrawide agora conta com 50 MP, melhorando a qualidade das fotos em modo macro.