Posicionamento ocorre após a chegade de um app pornográfico a uma loja independente de aplicativos no iPhone.

A Apple criticou duramente a legislação da União Europeia (UE) que a obrigou a permitir lojas de aplicativos independentes no iPhone . O posicionamento veio após a chegada do Hot Tub , aplicativo pornográfico.

No entanto, com a obrigatoriedade de abrir o ecossistema do iOS, a empresa agora precisa aceitar a distribuição de apps sem o mesmo nível de controle que aplica em sua loja oficial.