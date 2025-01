"Talvez já seja tarde demais", diz especialista sobre a proteção do direito autoral nas IAs

A falta de proteção aos direitos autorais em ferramentas de inteligência artificial (IA) representa riscos ao desenvolvimento cultural e criativo, alertou o advogado e professor especialista em direito digital Juliano Madalena em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha , nesta quarta-feira (29). O especialista foi convidado a comentar funcionalidades da plataforma DeepSeek e o impacto do uso de IA na vida das pessoas.

Questionado sobre esta preocupação em relação às ferramentas disponíveis no mercado, que podem ser usadas por estudantes para fazer trabalhos escolares, Madalena refletiu:

— Se foi, como a gente diz aqui no Sul. Ou seja, talvez seja tarde demais. Todas as aplicações utilizam uma quantidade massiva de informações que são proprietárias , protegidas por direitos autorais.

Madalena, que leciona direito digital na Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMPRS), salienta que não é uma questão de remuneração, mas sim, de incentivos para a produção autoral. Como exemplo, ele cita o uso da IA na elaboração de materiais acadêmicos que deveriam ser desenvolvidos pelos estudantes.