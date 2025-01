Ocorre nesta quarta-feira (22), a partir das 15h, o Galaxy Unpacked 2025, evento no qual a Samsung anunciará a nova linha S25 e as diferentes versões do modelo, além da próxima evolução do Galaxy AI, que oferece ferramentas em inteligência artificial (IA) em dispositivos da fabricante sul-coreana. O evento será realizado em San José, na Califórnia, Estados Unidos.