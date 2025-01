Por que a Lua entrou pela primeira vez na lista de locais ameaçados pela ação humana

Pela primeira vez, a Lua foi incluída em uma lista de locais ameaçados pela ação humana . A relação, divulgada a cada dois anos pela organização World Monuments Fund (WMF), inclui 25 lugares que enfrentam desafios para sua preservação. No caso da Lua, a organização destacou que a exploração lunar tem ocorrido sem o devido cuidado pela preservação da história do satélite natural.

Conforme a WMF, existem 90 sítios históricos na Lua , incluindo o local de pouso da Apollo 11, a Base da Tranquilidade. No lugar onde astronautas pisaram na Lua pela primeira vez, há mais de cem artefatos históricos . Os outros sítios marcam onde outras espaçonaves fizeram contato com a superfície lunar, segundo a WMF.

As mudanças climáticas ameaçam vários dos patrimônios listados pela WMF. A organização destacou que o aumento no nível do mar pode destruir a a Costa Suaíli da África e faróis históricos no Maine, nos Estados Unidos. O aumento na temperatura também é um desafio para a preservação de esculturas de terracota do Mosteiro de Alcobaça, em Portugal, e dos campos agrícolas de Waru Waru, no Peru.