Lançamento do Galaxy S25: veja data, horário e onde assistir 

Samsung iluminou as ruas de Londres com exibição de hologramas para divulgar evento Galaxy Unpacked. Samsung / Divulgação

Ocorre nesta quarta-feira (22) o Galaxy Unpacked 2025, evento no qual a Samsung irá anunciar a nova linha S25 e as diferentes versões do modelo, além da próxima evolução do Galaxy AI.

O S25 deve ter as mesmas versões das linhas anteriores (padrão, plus e ultra), além de uma nova alternativa: a slim. Além de mudanças no visual, processador e câmeras, o celular deve ganhar novos recursos de inteligência artificial.

Segundo a Samsung, as novidades do Galaxy AI na nova linha Galaxy S irão "definir o padrão mais uma vez para experiências de AI móvel, agora e no futuro".

O evento ocorre em San José, na Califórnia, Estados Unidos, e terá transmissão ao vivo no canal da Samsung Brasil no YouTube, a partir das 15h, no horário de Brasília.

Como acompanhar ao vivo

Data: 22 de janeiro de 2025

22 de janeiro de 2025 Horário: a partir das 15h, no horário de Brasília

a partir das 15h, no horário de Brasília Onde: haverá transmissão ao vivo no site da Samsung, no canal do YouTube da empresa e em GZH