Instagram vai permitir ajustar recomendações sobre política; saiba como alterar

Disponível inicialmente no Instagram e no Threads, a funcionalidade permite que os usuários escolham entre reduzir, manter ou aumentar a quantidade de recomendações sobre política.

Algoritmos e personalização

Como alterar as recomendações sobre política no Instagram

O objetivo é garantir que as sugestões sejam mais relevantes e menos invasivas, levando em conta o interesse real do usuário no tema. No entanto, a empresa não revelou detalhes específicos sobre como classifica uma postagem como política.